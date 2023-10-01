حفرة بعمق 60 متراً تظهر في المغرب فجأة وتثير الرعب
أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان.
وقال صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة "حد أولاد فرج"، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المحلية، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر.
وأوضح أن عمق الحفرة هو 60 متراً وعرضها يتجاوز 20 متراً، مضيفاً أنها تشكل خطراً على أبناء المنطقة.
وتابع أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.
وتساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطاً بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزاً أن المنطقة لم تشهد أبداً حفرة مماثلة.
وفي 8 أيلول/سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر منطقة إقليم الحوز، جنوب غرب مراكش، خلَّف أكثر من 2,900 قتيل و5,500 جريح، كما تضررت العديد من المباني والمعالم التاريخية.
واعتُبر الزلزال الأقوى والأكثر دموية في تاريخ المغرب الحديث وذلك منذ عام 1960 على الأقل، وهو ثاني أكثر الزلازل فتكاً على مستوى العالم في سنة 2023 بعد زلزال تركيا وسوريا.
إضافة تعليق جديد