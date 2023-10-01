المركزي يوضح سبب رفع سعر دولار نشرة السوق الرسمية إلى 11500 ليرة
رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة السوق الرسمية مقابل الدولار إلى 11500 ليرة سورية الصادرة صباح اليوم الأحد.
وأفاد المصرف عبر حساباته على مواقع التواصل أنه "تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وفق نشرة السوق الرسمية بـ 11500 آلاف ليرة للدولار الواحد، ارتفاعاً من 8500، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157،28 ليرة سورية لليورو الواحدـ ارتفاعاً من 9000،97".
ونشر "المركزي" بياناً يوضح خلاله سبب ارتفاع سعر دولار السوق الذي يشهد استقراراً نسبياً قياساً على غيره من النشرات.
وقال "المركزي" إنه "من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها مصرف سوريا المركزي لنشرات أسعار الصرف، أصدر اليوم تعديلًا بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية (التي تستخدم: لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الالزامية، وغيرها من الاستخدامات) لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف".
وتابع بيان المصرف "يستمر مصرف سوريا المركزي بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك".
وكان رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد الأول مقابل الدولار إلى 11500 ليرة سورية.
وتعاني الأسواق السورية ارتفاعاً يومياً بأسعار المواد نتيجة التخبطات المصاحبة لسعر صرف الدولار سواء في النشرات الرسمية أو في السوق السوداء.
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