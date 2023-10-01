خبراء يشرحون عن طبيعة شتاء سوريا هذا العام: مبكر دون فيضانات أو أعاصير

أوضح خبير الطقس أغيد الشريف أنه تم تتويج أول حالة خريفية لهذا العام إعتباراً من يوم أمس السبت.



و قال "الشريف":" سيكون المنخفض الحالي خفيف لمتوسط الفعالية بأمطار خفيفة عشوائية تبدأ على السواحل السورية بالبداية و تزداد اليوم الأحد وغداً الاثنين".



ونشرت صفحة الأرصاد الجوية السورية عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك" أن تطورات ايجابية طرأت على شمولية الأمطار وغزارتها قادم الأيام، محذرة من تشكل السيول المحلية على بعض المناطق وتشهد الأن مناطق مختلفة من السواحل وشمال غرب البلاد هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية.



وأكد "الشريف" أن سوريا ستتأثر بأول إمتداد ضعيف لمنخفض جوي بارد نسبياً ونادر قليلاً في مثل هذا الوقت من السنة.



وسيكون التأثير على شكل أمطار جيدة على المحافظات الساحلية ومن ثم تمتد الفعالية نحو أجزاء من المناطق الداخلية.



ولفت إلى أنه "لن يكون هناك إعصار مثل ما روجت له صفحات الفيسبوك ولكن البلاد ستتأثر بطرف من منخفض جوي عميق قادم من اليونان".



وحول درجات الحرارة المتوقعة قال أغيد الشريف: أننا سنشهد إنخفاض حرارة عام و واضح نهاراً و ليلاً وهبات رياح نشطة.



ومن الممكن أن "تصل الحرارة في الداخل السوري إلى 24 و 25 درجة مئوية، وسندخل في فصل الشتاء بعد حوالي شهرين تقريباً، ومن المتوقع أن يكون الشتاء قاسي بالأحداث الجوية ما يبشر بأمطار وفيرة و هطول ثلجي".



بدوره، قتل الخبير الخيولوحي محمد عثمان، إن موسم الشتاء في بلادنا هذا العام بدأ من الليلة الماضية مع وصول أول المنخفضات.



وأكد أن المنخفض سيكون متوسط الفاعلية لمدة يومين و يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة و أمطار متوسطة

شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر منخفضات متوسطة و درجات حرارة معتدلة

شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير درجات حرارة متدنية و منخفضات قوية نسبياً.



وفي شهري شباط/ فبراير و آذار/ مارس ستكون درجات حرارة متدنية ومنخفضات قوية.



انا في شهر نيسان/ ابريل سيكون هناك منخفضات متقطعة ودرجات حرارة معتدلة. لتسود في شهر أيار/ مايو أمطار متفرقة ودرجات حرارة تبدأ بالارتفاع.



واضاف:" هذه هي معطيات خرائط الضغط الجوي لهذا الموسم ولا داعي للقلق بشأن التحليلات غير العلمية عن فيضانات وأعاصير وكوارث من أي نوع فكلها فقط لجمع المتابعات ولو جاءت على حساب المصداقية".

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