هجوم يستهدف المديرية العامة للأمن في تركيا.. ووزير الداخلية يكشف التفاصيل
شهدت العاصمة التركية، صباح اليوم الأحد، هجوماً إرهابياً، وقع بقرب المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية وسط العاصمة أنقرة، وقد وصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" سيارات شرطة قرب المكان، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس" إنه: "في حدود الساعة 9.30 صباحاً، نفّذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".
وأضاف وزير الداخلية التركي أنّ أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، بينما حيّدت فرق الأمن الإرهابي الثاني، واصفاً الهجوم بالإرهابي.
كذلك، أشار إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة أثناء تبادل إطلاق النار.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة. وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور.
كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.
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