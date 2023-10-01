مسد: أوقفنا لقاءاتنا مع السلطات السورية

أعلنت الرئيسة المشتركة لـ «مسد» أنه قد تم إيقاف اللقاءات مع الحكومة السورية بسبب عدم التوصل إلى أي نتائج ، وأضافت أمينة عمر الرئيسة المشتركة لـ”مسد“، في تعليقها على الحوار مع الحكومة السورية: “لا يوجد أي حوار بيننا، فسابقاً منذ سنوات كان هناك لقاءات لكن لم ترتقي إلى مستوى الحوارات”.

وتابعت: “رأينا أن الحكومة لا تقدم أي حلول لحل الأزمة السورية”، وأن “اللقاءات لم تأت بأي نتائج، لذلك اتخذنا قراراً بوقفها” وفقاً لوكالات الأنباء.

في ذات السياق أبرمت “قسد” سلسلة “تفاهمات” مع الجيش السوري، أتاحت للأخير انتشاراً عسكرياً في معظم مناطق شمال وشرق سورية ورغم المسار المذكور و”التفاهمات”، إلا أن رئيسة “مسد” وهو الذراع السياسي لـ”قسد”، إلهام أحمد أشارت في وقت سابق إلى أن “الروس حاولوا لعب دور الوسيط بيننا وبين الحكومة السورية، خلال سنوات الحرب السورية، لكن هذه الجهود لم تثمر”.

ويأتي حديث عمر عن توقف لقاءات “مسد” مع الحكومة السورية بعد أسابيع من المواجهات التي شهدتها محافظة دير الزور.

وما تزال ارتدادت المواجهات الأخيرة في دير الزور قائمة حتى الآن، وكان آخر فصولها الهجوم الذي أطلقه مقاتلون عشائريون على بلدة ذيبان، مسقط رأس شيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل.

ولا يعرف المكان الذي يتواجد فيه الهفل، بعدما أعلنت “قسد” قبل أسبوع سيطرتها على بلدته، وإنهاء كافة العمليات العسكرية التي أطلقتها بعد تعرضها لهجمات من مقاتلين عشائريين.