زيت الزيتون ينفد في أوروبا

أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أوروبا تواجه نفاد احتياطيات زيت الزيتون بسبب الجفاف، وتشير تقارير منتجين أوروبيين إلى أن المزارعين يواجهون خطر الإفلاس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن هذه الأزمة ناجمة عن الجفاف الذي أثر على المحاصيل للسنة الثانية على التوالي في أوروبا، مما دفع ببعض دول أوروبا إلى شراء زيت الزيتون من دول أمريكا الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحصاد في إسبانيا انخفض بنسبة تتراوح بين 70% و80%، مما يهدد العديد من المزارعين بالإفلاس، وذكر رئيس الرابطة المهنية لمنتجي زيت الزيتون في اليونان، مانوليس جيانوليس، أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%، مما يتوقع أن يؤدي إلى تراجع حاد في حجم الإنتاج هذا العام، حيث يتوقع أن ينخفض إلى النصف تقريبًا.

وكالات