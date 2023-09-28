سوريان في المرحلة النهائية من مسابقة جائزة “محمد بن زايد” لأفضل معلم

حسن راشد العلي” و”بارعة هيثم مسرابي”، المعلمان اللذان يمثلان سورية، وصلا إلى المرحلة النهائية في مسابقة جائزة “محمد بن زايد” لأفضل معلم.

وعبّر فرع نقابة المعلمين في حمص عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك عن دعمه للمعلم حسن راشد العلي في هذه المسابقة، ودعا الجميع للتصويت له عبر رابط المسابقة، مؤكداً أن “صوتكم هو الأمل بعد مشوار طويل لرفع اسم بلادنا”.

من جانبها، قامت الصفحة الرسمية لجائزة “محمد بن زايد” بنشر مقطع فيديو يستعرض إنجازات المعلم “حسن راشد العلي” في مجال التعليم، حيث أكد فيه أن بناء الأمم يتم من خلال التعليم، وأن مهنة التعليم تعد نقطة الانطلاق الأساسية لأي مجتمع أو أمة، وقد بدأ مسيرته التعليمية قبل 24 عامًا.

وأطلق العلي مبادرة تعليمية تسمى “احسب والعب”، وهي تطبيق إلكتروني مخصص للأطفال من 4 إلى 8 سنوات، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

يقوم هذا التطبيق بتعزيز عملية التعلم من خلال اللعب، وهو قابل للتطوير والاستدامة.

وقد ساهمت هذه المبادرة في تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من تعلم العمليات الحسابية باستخدام لغة الإشارة.

من ناحية أخرى، دعت مديرية التربية في دمشق إلى دعم المعلمة بارعة هيثم مسرابي، معلمة علوم الحياة، والتصويت لصالحها في المسابقة، وقد قامت مسرابي بإعداد دروس تفاعلية على منصة واقع افتراضي باستخدام تقنية “آيون إكس آر”، مستخدمة استراتيجيات متنوعة لتشجيع الطلاب على استيعاب المعلومات بشكل فعال.

وأشارت مسرابي إلى أن مبادرتها تهدف إلى تجهيز مدرستها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، بهدف التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

يُشار إلى أن التصويت في المسابقة بدأ في يوم الاثنين وسيستمر حتى الساعة 11 ظهرًا من يوم الخميس المقبل.

وفي هذه المرحلة النهائية، يتنافس 25 معلمًا من مختلف الدول العربية.



سناك سورية