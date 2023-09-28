إدارة الهجرة والجوازات تشرح آلية تسليم الجوازات
أوضح مصدر خاص في إدارة الهجرة والجوازات أن القرار الذي صدر أمس عبارة عن طبع وتسليم جوازات للمواطنين، وليس تقديم معاملات واستمارات للحصول على جوازات سفر جديدة.
ومساء اول أمس الثلاثاء، عممت إدارة الهجرة والجوازات إلى رؤساء فروعها الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً ل"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل".
ويحصل مقدّم طلب الحصول على جواز "فوري" على جوازه خلال6 أيام ، مع حجز دور عبر "المنصة" الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.
ويتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية وكان قد صدر منذ فترة جواز السفر الالكتروني.
وتصل كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل إلى 100 ألف ليرة بينما الفوري تصل كلفته إلى مليون و 9 آلاف ليرة، وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته.
أما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.
ويُعد جواز السفر السوري، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، ثاني أغلى جواز سفر في العالم، والأكثر تكلفة من حيث الرشاوي التي يتكبدها بعض المواطنين بحسب تقرير نشرته شبكة “CNN” في أيار/ مايو 2022.
كما يحتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة بين أسوأ عشرة جوازات في العالم، وفق مؤشر "هينلي لجوازات السفر" للربع الأول من عام 2022، إذ يُسمح لحامليه بدخول 29 دولة فقط.
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