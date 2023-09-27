هبوط طفيف في سعر  الدولار بالسوق الموازية وارتفاع بسيط في الرسمية

وأعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن رفع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة ليصبح 11200 ليرة للدولار الواحد، وهو السعر الأعلى رسميا في تاريخ البلاد.

وذلك في تشهد السوق الموازية هبوطا في سعر صرف الدولار بالتزامن مع رفع سعره صرفه رسميا من قبل البنك المركزي وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

بالمقابل شهدت السوق الموازية هبوطا طفيفا في سعر صرف الدولار بعد نحو أسبوعين من الاستقرار، حيث وصل سعره اليوم إلى 13400 ليرة متراجعا نحو 300 ليرة عن السعر المسجل أمس.