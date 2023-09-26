ستورم.. شرطة دبي تكشف تفاصيل أكبر عملية على مستوى العالم ضد تهريب الكبتاغون
كشفت شرطة دبي في مقطع فيديو تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية في عملية اُطلق عليها "ستورم".
وأسفرت العملية عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وقبل نحو أسبوعين أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات، موضحاً أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.
وذكر حينها أن شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة تلبس، وضبط 86 مليوناً و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 ألفا و200 كيلوغرام.
وجاء في مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة دبي على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" - "تويتر" سابقاً، يوم الاثنين، أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مبتكرة بداخل 651 باباً، صنعت بحرفية من الحديد السميك والخشب، وفي داخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الغراليك والخشب غالي الثمن.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب.
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي.
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