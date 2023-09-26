المركزي يرفع سعر دولار الحوالات إلى 11200
رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة “الحوالات والصرافة” مقابل الدولار إلى 11200 ليرة سورية الصادرة صباح الثلاثاء.
وأفاد المصرف عبر حساباته على مواقع التواصل أنه “تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11200 آلاف ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11860،80 ليرة سورية لليورو الواحد.
ورفع “المركزي” بتاريخ 10 أيلول سعر صرف دولار الحوالات إلى 10900 ليرة ارتفاعاً من 10700 في 7 أيلول بعد أن خفضه بتاريخ 31 آب الماضي إلى 10,600، حيث كان بتاريخ 22 من ذات الشهر 10800 ليرة.
يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ولتلاعب التجار بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
إضافة تعليق جديد