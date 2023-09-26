“هاكر” وزارة المالية الكويتية يعرض بياناتها للبيع
ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن “الهاكر” الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة، للبيع.
وأفادت الصحيفة، بأن “الهاكر” حدد مبلغ “الفدية” المطلوبة بـ15بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي)، وأمهل الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع “الفدية” المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.
وكانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرّض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي.
وأكّدت الوزارة أنه جرى تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق.
كما ذكرت الوزارة، أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، مشيرةً إلى أن الأنظمة المالية للحكومة منفصلة.
وفي تحديث جديد، قالت الوزارة إن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأضافت أنها تعمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من جرائم المعلوماتية.
يُذكر أن “الهاكر” الكويتي يبلغ من العمر 28 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة “الرأي” المحلية، وبأن محكمة الجنايات الكويتية تنظر في قضيته، وأنه “اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية واطلع على مواقع حساسة للأسلحة، وعرّض علاقة بلاده بحليف لها والأمن القومي للخطر”.
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