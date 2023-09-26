قصة نجاح طبيب سوري بعد تقديم ١٠٠ طلب للتوظيف لم يقبل

سلطت وسائل الإعلام الهولندية الضوء على قصة نجاح الجراح السوري بلال الرفاج بعد مواجهته لصعوبات كبيرة في العثور على وظيفة في البلاد، حيث قدم أكثر من مائة طلب ولم يجد فرصًا.

بلال الرفاج، البالغ من العمر 35 عامًا، وصل إلى هولندا في عام 2016 بعد مغادرته سورية بسبب الحرب. على الرغم من تدريبه كجراح في سورية، واجه صعوبة كبيرة في العثور على وظيفة في هولندا، حيث قال إن البلد جميل ولكن البحث عن وظيفة كان صعبًا.



قام بلال بإرسال مائة طلب للحصول على وظائف وتدريبات عملية وتدريب داخلي، ولكن كل الإجابات كانت رفضًا عادةً دون سبب محدد.

تحدث بلال عن تلك التجارب وأشار إلى أنه يحتاج إلى الخبرة في مستشفى هولندي أو الحصول على شهادة هولندية.

بسبب جائحة كوفيد-19، عمل بلال كموظف في فحص وتطعيم الناس في المديرية العامة للتأمين الصحي، والآن يعمل كمقدم رعاية مجتمعي متطوع، زوجته أيضًا تعمل في التعليم المهني الثانوي.

بلال لا يستسلم أمام الصعاب ويدرس حاليًا لامتحان إتقان اللغة الهولندية لاستخدام تدريبه الطبي السوري. يعبر عن رغبته في تحقيق نجاحه في هولندا ويسعى جاهدًا لذلك.

يشير التقرير إلى أن بلال ليس السوري الوحيد الذي واجه صعوبات في البحث عن وظيفة في هولندا. وتشير الإحصائيات إلى أن نصف السوريين في هولندا لديهم وظائف مدفوعة الأجر، وذلك بالمقارنة مع 71% من السكان الهولنديين الذين يعملون



وكالات