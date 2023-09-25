25-09-2023
لتركيب خطوط جديدة.. فصل الكهرباء عن ١٣ منطقة في اللاذقية
أكد مصدر في محافظة اللاذقية أن ورشات نقل وتوزيع الكهرباء اليوم تستمر بأعمال شد خطوط توتر (٢٣٠ ك.ف) التي ستتغذى من محطة تحويل الرستين و رفعها على الأبراج الجديدة.
وحسب ما ذكرت المحافظة على صفحتها الرسمية، فإن الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بفصل التوتر عن خطّي التوتر المتوسط ( الخلالة - الدامات ).
يشار إلى أن المناطق المتأثرة هي: " القبارصية - طريق الحفة - بدميون - جبريون - فدرة - رويسة القسيس - الجبصينة - الزوبار - برابشبو - المشيمشة - القرامة - بيت عليا - قسم من البهلولية " .
مع التنويه بأنه سيتم تعويض جميع المناطق المذكورة عند الإنتهاء من الأعمال.
الوطن أون لاين
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