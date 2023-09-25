وفاة الإعلامي والروائي السعودي “هاني نقشبندي”

توفي الكاتب والإعلامي السعودي هاني نقشبندي، الأحد، عن عمر ناهز 60 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً صحفياً وأدبياً كبيراً، حيث نعته الرواية العربية والأوساط الثقافية والعديد من كتّاب وإعلامي الوطن العربي عبر منصات “السوشل ميديا”.

ولد الإعلامي الراحل في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص العلاقات الدولية، ودخل المجال الإعلامي في عام 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية.

وشغل الراحل منصب رئيس تحرير مجلتي “سيدتي” و”المجلة” اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل.

وقدّم الراحل البرنامج التلفزيوني الشهير “حوار مع هاني” على تلفزيون دبي، وأصدر أول عمل روائي له في عام 2007 تحت عنوان “اختلاس”، ورغم منع نشرها في بعض الدول العربية إلا أنه تمت إعادة طبعها باللغة العربية إلى أكثر من طبعة، وترجمت الرواية إلى اللغة الروسية.

ومن أبرز أعماله، رواية “اختلاس”، ورواية “سلام” عام 2008، “ليلة واحدة في دبي” عام 2010، “نصف مواطن محترم” في عام 2012، “طبطاب الجنة” عام 2014، و”الخطيب” في عام 2017.

وأصدر رواية “قصة حلم” التي تحولت لاحقاً إلى مسلسل بعنوان “صانع الأحلام”، كما صدر له كتابان هما “يهود تحت المجهر” عام 1986، و”لغز السعادة” عام 1990.

وكان آخر منشور للراحل على منصة “إكس”، بمناسبة احتفالات المملكة بيومها الوطني 93، حيث كتب: “أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين، هم مقيمون في البلد منذ عقود، ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط”.

يذكر أنّ الراحل شارك في تقديم برنامج “أستوديو العرب” على قناة ومنصة المشهد، وحاور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، ويعد آخر الإعلاميين الذين حاوروا رغد صدام حسين، وهي المقابلة التي تصدرت شاشات ومنصات الإعلام العربي والغربي.