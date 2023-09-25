البرهان يكشف عن طلب تقدم به للدول المجاورة للسودان

صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه "طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع".



ونفى البرهان، ما أشيع عن طلبه دعما عسكريا خلال جولته الإقليمية الأخيرة، مؤكدا أنه "يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع"، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.



استعداد للحوار ووقف إطلاق النار



وكان قائد الجيش السوداني أعلن، في وقت سابق، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع، محمد ‏حمدان دقلو، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان.‏



وذكر البرهان في مقابلة صحفية، أنه سيجلس مع حميدتي من حيث المبدأ، في حال التزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، في شهر أيار/مايو الماضي.



من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.



ودعا حميدتي إلى "تأسيس جيش سوداني جديد لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي".



وأوضح أن الحرب سببت دمارا "لم يسبق له مثيل" في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتا إلى أن فريقه انخرط "بصدق" في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.



وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية في البلاد.