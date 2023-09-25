خبير عسكري: الجيش العربي السوري سوف يرد على إسرائيل

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري رضا شريقي “ تعليقاً على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي ، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة بهضبة الجولان جنوب غربي سوريا ،إن الجيش الإسرائيلي دائماً يدعي أن هناك قوات إيرانية في مناطق معينة في سوريا وتبعا لذلك يقوم بتوجيه ضرباته إليها ودائما يؤكد أنه لا يستهدف أي مواقع عسكرية أو نقاط للجيش السوري

، لكن هذه المرة تأكد بالدليل القاطع أنه استهدف أحد المواقع العسكرية السورية وأكد أن “هذا الأمر أصبح مجال دراسة لدى القيادة في سوريا للرد المناسب على العدو الإسرائيلي الذي يستهدف سوريا بشكل مباشر”.

وأوضح الخبير العسكري أن هذه المواقع ربما تكون أماكن سكن للعسكريين السوريين المسؤولين عن تأمين بعض المنشآت العسكرية، وبالتالي يعد هذان المبنيين للجيش العربي السوري وليس لإيران ولكن هذه ذريعة لاستهداف المواقع العسكرية السورية.

وقال “اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة بتوجيه ضربات حتى يكون هناك مصداقية له والتي يدعيها أمام الإعلام، لكن سيكون هناك رد من الجيش السوري وضربات موجهة لأهداف إسرائيلية قريباً رداً على هذا القصف”.

وأعلن جيش الإسرائيلي أمس، أن “دباباته هاجمت مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 في منطقة عين التينة” ، وزعم أن السلطات السورية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك”. حسب تعبيره.

واعتبر أن “وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974”.

وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني في سوريا.

راديو سبوتنيك