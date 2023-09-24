تجدد الاشتـباكات بين الإرهابيين : تنظيم تحرير الشام ضد ميليشيا الجيش الوطني

تجددت الاشتباكات في عدة قرى شرقي حلب بين “هيئة تحرير الشام” وحلفائها، وفصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا.

ونشرالجيش التركي دبابات في بعض النقاط دون المشاركة في الاشتباكات شرقي حلب.

قبل يومين، شنت الفصائل المدعومة من تركيا هجومًا معاكسًا باتجاه مناطق تمركز الهيئة وحلفائها، حيث استهدفوا محاور معبر الحمران في ريف الباب.

وصادرت الفصائل المدعومة من تركيا أسلحة من “هيئة تحرير الشام” في قرية ثلثانة، وقد جلبوا تعزيزات إلى الجبهات.

قبل أيام، أكدت أن “هيئة تحرير الشام” وحلفاؤها شنوا هجومًا على معبر الحمران في ريف جرابلس شرقي حلب.

وفي الثالث من سبتمبر الحالي، اندلعت اشتباكات عنيفة على جبهتي ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، حيث نفذت “هيئة تحرير الشام” هجمات على مواقع الجيش السوري.

وأفادت مصادر ميدانية أن الجيش العربي السوري قام بعملية عسكرية بمساندة سلاح الطيران لاستعادة تل الملاجة وتأمين جبهته على محور البلدة التي لا تزال تحت سيطرته.



وقبل ذلك في الثاني من نفس الشهر، قام الجيش السوري بصده هجومًا عنيفًا لمسلحي “هيئة تحرير الشام” على محور الفوج الـ46 وقرية كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي.

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