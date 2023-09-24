سرق منزل خالته بالتعاون مع أصدقائه

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على سارق اتفق مع اصدقائه على سرقة منزل خالته بنسخة عن مفتاح المنزل، في منطقة النبك بريف دمشق.

ووفقاً لإعلان الوزارة فقد ادعى أحد المواطنين إلى شرطة منطقة النبك في ريف دمشق بتعرض منزله لسرقة مصاغ ذهبي مؤلف من ( 6 أساور ذهبية كبيرة ، و 4 أساور صغيرة، وجنزير ذهب ، وسنسالين ذهبيين) ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي ومبلغ آخر بالعملة السورية.

من خلال التحري وجمع المعلومات والكشف على المنزل من قبل مركز الأمن الجنائي التابع لشرطة منطقة النبك تبين أن السرقة تمت بواسطة مفتاح مطابق ودارت الشبهات حول ابن شقيقة مالك المنزل وشخص مشترك بعملية السرقة يدعى (أنس . ط) وأُلقي القبض عليه.

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المنزل بالاشتراك مع ابن شقيقة مالك المنزل الذي زوده بنسخة عن مفتاح المنزل له ولشخصين آخرين

كما اعترف بإقدامهم على بيع جزء من المصاغ الذهبي وبدلالته تم استرداد المسروقات وثمن المصاغ المسروق والمباع.

التحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص