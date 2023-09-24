تركيا : انسحابنا من الأراضي السورية مشروط !!!

أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر أن القوات التركية الموجودة في الأراضي السورية لن تنسحب قبل تهيئة بيئة آمنة، وقال جولر في حديث لصحيفة “ميليت” التركية: “نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير”.

وتابع جولر بقوله “أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟”.

موضحاً أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه “سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور”.

ودخلت القوات المسلحة التركية إلى الأراضي السورية في 24 أغسطس 2016، حيث بدأت بتدخل عسكري مباشر معلن في سوريا يسعى إلى استهداف كل من داعش والقوات المتحالفة مع الأكراد في سوريا.