برعاية أمريكية ودعم قطري تشكيل جيش العشائر في دير الزور

أعلن الشيخ إبراهيم خليل الهفل، شيخ مشايخ قبيلة العكيدات في سورية، في بيان صوتي عن تشكيل قيادة عسكرية جديدة لجيش القبائل والعشائر في ريف دير الزور.

دعا في هذا البيان إلى تصاعد الأعمال العسكرية ضد قوات “قسد” في المنطقة.

هذا الإعلان جاء بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان “قسد” انتهاء الاشتباكات في ريف دير الزور الشرقي واستعادتها السيطرة على الريف بأكمله من ذيبان إلى الباغوز.

وأكد الشيخ الهفل في البيان أنه تم تشكيل قيادة عسكرية جديدة تابعة لجيش القبائل والعشائر، والتي تعمل على مواجهة قوات “قسد” ومرتزقة قنديل ومن ينضوون تحت لواءهم في جميع مناطق وادي الفرات.

كما أشار إلى أنه حاضر على الأرض ويشرف على القوات العشائرية التي تحرر الأراضي من تواجد “قسد”، وحذر مقاتلي “قسد” من أنهم أصبحوا هدفًا للقوات العشائرية ولديهم مخابرات ترصد أنشطتهم.

الشيخ الهفل دعا أبناء العشائر وقبيلة العكيدات في الخارج لدعم المقاتلين العشائريين في الداخل بالدعم المادي والمعنوي لمتابعة النضال الداخلي. ودعا أيضًا قبيلة البكارة الهاشمية والعشائر الأحرار لمساندة أبناء القبائل من أجل محاربة “قسد” و”قنديل” الذين يحاولون تغيير الدين والعادات العربية.

تأتي هذه البيانات في ظل هجمات متفرقة تشهدها مناطق ريف دير الزور التي تخضع لسيطرة “قسد” على نقاطها وحواجزها من قبل مقاتلي العشائر، بهدف التأكيد على استمرار النضال ضد “قسد” في المنطقة. ويأتي هذا بعد إعلان انتهاء المعارك في منتصف الشهر الجاري.

يمكن التنبؤ بأن هجمات مقاتلي العشائر ستزداد تصاعديًا ضد “قسد”، حيث يسعون للضغط على “التحالف” الدولي لإجباره على التحدث معهم والاعتراف بالمظلومية التي يعتبرون أنفسهم ضحيتها، وللمطالبة بتغيير إدارة منطقة دير الزور وإصلاح الأوضاع الحالية.

من الجدير بالذكر أن الشيخ الهفل لم يطلب تمويلًا من “التحالف” الدولي لجيش القبائل والعشائر، مما يشير إلى عدم رغبته في التبعية الكاملة للتحالف، بل يتعامل معهم على أساس الواقع وكقوة مستقلة.



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