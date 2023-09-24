الخارجية الأمريكية : من الضروري استمرار الاحتجاجات في السويداء

في سياق الاتصالات المتعددة التي أُجريت مؤخرًا بين نواب أمريكيين وقادة الحراك في السويداء، أدلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش بتصريح يُظهر تفهمًا واهتمامًا بالأوضاع في المنطقة. وقال غولدريتش : “نعتبر أن استمرار حراك السويداء ضد السلطات السورية أمرًا مهمًا لتحقيق مطالب المحتجين”.

وتم نقل هذا التصريح من قِبَل قناة “تلفزيون سوريا” المعارضة.

وأكد غولدريتش أيضًا أن الولايات المتحدة لن تقرب من الحكومة السورية في هذه المرحلة الحالية.

تُشير تقديرات أمريكية إلى أن واشنطن تعتبر احتجاجات السويداء فرصة مهمة، وتتوجه نحو الحفاظ على تأثيرها في المنطقة.

هذه الجهود تأتي في إطار “إعادة تقييم” للسياسة الأمريكية تجاه سورية.

إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التواصل مع قادة الحراك في السويداء من قبل عدة نواب أمريكيين، منهم السيناتور فرينش هيل والنائب جو ويلسون.

وقد أعرب هؤلاء النواب عن دعمهم للشيخ حكمت الهجري، وركزوا على ضرورة بناء علاقة قوية ومستدامة معه.

لاحظ أن هذه الجهود الأمريكية تأتي في سياق تغييرات متجددة في السياسة الأمريكية تجاه سورية، مما يُظهر استعداد واشنطن لاستخدام النفوذ الاقتصادي والعقوبات لتحقيق تقدم في المفاوضات مع الحكومة السورية.

تلك التحركات تأتي في وقت تشهد فيه السويداء احتجاجات ترتبط بالوضع المعيشي والقضايا السياسية



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