الجيش ينهي تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة بمقـتله

أسفرت المواجهات المسلحة في المربع الأمني بمدينة الحسكة بين الجيش السوري ومجموعات تنتمي إلى “الدفاع الوطني” الفرعية عن مصرع عبد القادر حمو قائد “الدفاع” بعد سلسلة من الاشتباكات استمرت لعدة أيام.

أعلنت صفحة “الدفاع الوطني” في الحسكة عبر منصة “فيس بوك” أن السلطات الأمنية بالتعاون مع عناصر “الدفاع الوطني” في مركز الحسكة تمكنوا يوم الجمعة، 22 سبتمبر، من السيطرة على مبنى كانت تحتجز فيه “مجموعة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون”، بعد مقتل زعيمهم عبد القادر حمو.

تم نشر تسجيل فيديو يظهر المبنى الذي كان يتواجد فيه حمو بعد تحريره.

وأفادت وكالة “نورث برس” بأن حمو لقي مصرعه خلال معارك استمرت لثلاثة أيام في الحسكة.

كانت الاشتباكات قد تجددت بين عناصر “الدفاع الوطني” الخارجة عن القانون والجيش السوري منذ ليل الثلاثاء الماضي، بعد حصار وحدات من الجيش لمقرات تابعة لـ “حمو”، الذي رفض تسليم نفسه وأصر على البقاء داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.

ويعود هذا التصعيد إلى حادثة وقعت في 13 أغسطس الماضي، حيث هاجم قائد “الدفاع الوطني” في الحسكة، عبد القادر حمو، شيخ قبيلة “الجبور” عبد العزيز المسلط في واجهة المدينة أمام الشهود.

تم تداول هذه الحادثة على نطاق واسع، مما أدى إلى تصاعد التوترات واقتحام مجموعة من أفراد القبيلة المربع الأمني في الحسكة.

تمكنت القوات السورية من فرض هدوء بوساطة روسية، وتمت إقالة “حمو” من منصبه، ولكنه رفض الانصياع للأوامر وبقي في المدينة داخل مقراته، ما أدى إلى تصاعد التوترات والاشتباكات في الأيام الأخيرة.



وكالات