“نتنياهو” يستعرض خريطة الإحتلال في الأمم المتحدة
استعرض رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، خريطة تظهر حدود الكيان مع ضم قطاع غزة والضفة الغربية.
وتحدث “نتنياهو” خلال الكلمة، أن الكيان كان “معزولاً منذ نشأته عام 1948، أما اليوم فخريطة الشرق الأوسط تتغير بعد اتفاقيات السلام مع الدول المحيطة، والسلام مع السعودية سيخلق شرقاً أوسطاً جديداً كُلياً”.
وشرح “نتنياهو” عن مزايا المشروع المزمع العمل عليه لربط الهند بالإمارات والسعودية والأردن والكيان ومنه نحو أوروبا عبر شبكة قطارات، ليكون بديلاً عن قناة السويس المصرية.
وأوضح “نتنياهو” مزايا المشروع عبر استناده لخريطة توضيحية اللافت بها، أن غزة والضفة الغربية كانتا موجودتين ضمن حدود الكيان لا الدولة الفلسطينية.
واعتبر البعض، أن هذه الخريطة توحي بالشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه “نتنياهو” بعد التطبيع مع الرياض، حيث سيتم تصفية القضية الفلسطينية وإحلال محلها الكيان كدولة على كامل الخريطة.
يذكر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أكد خلال مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية لموالية للكيان، أن عملية التطبيع قريبة وجدية ليتحدث لعدها وزير خارجية الاحتلال أن توقيع الاتفاقيات لن يتجاوز الربع الأول من 2024.
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