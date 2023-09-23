الرئيس الأسد والسيدة الأولى يحضران المأدبة الرسمية لزعماء الدول المدعوين لافتتاح الألعاب الاسيوية

حضر الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الصيني جين بينغ لزعماء الدول المدعوين لحضور حفل افتتاح الألعاب الأسيوية.

وأفادت حسابات رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر مواقع التواصل، أن “الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يحضران المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة عقيلته بينغ لي يوان”.

وتابعت الرئاسة أن المأدبة “على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية”.

يذكر أن الرئيس الأسد والسيدة الأولى توجها على رأس وفد رفيع المستوى الخميس، لزيارة الصين بناء على دعوى رسمية من الرئيس الصيني.

وعقد الرئيس الأسد والوفد المرافق، اجتماعاً نوعياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خرج عنه بيان يؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.