بن سلمان يعلن الحرب على الفساد والمخدرات

“لن ينجو أحد”… شعار رفعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتبناه مسؤولو مكافحة الفساد والمخدرات في السعودية، ليتحول إلى خطة عمل شاملة في الحرب التي تخوضها المملكة، بلا هوادة، ضد الفاسدين ومروجي المخدرات أيا كانت صفتهم.

وفي تصريحات سابقة، تحدث محمد بن سلمان عن معركة تخوضها المملكة لمكافحة الفساد بجميع صوره أيا كانت صفة المتورطين فيه.

وقال بن سلمان: “سيتم محاسبة أي فاسد تتوفر ضده الأدلة الكافية، كائنا من كان… أميرا أو وزيرا أو مواطنا”.

وتهدف استراتيجية المملكة إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة ضمن “رؤية 2030”.

وفي 2020، وصف محمد بن سلمان منتسبي هيئة مكافحة الفساد بـ “الفرسان”، مشيرا إلى أنهم يخوضون “معركة شرسة” لاستئصال الفساد من المملكة، حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن المعركة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، عنوانها “الحزم والعزم”، مشيرًا إلى أن هدفها هو اجتثاث جذور الفساد وتأكيد مرحلة سيادة القانون التي تساوي بين الجميع وتعزز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.

ولفت الكهموس إلى أن الفساد يصيب مفاصل الدولة في قطاعات مختلفة تشمل التعليم والصحة والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أنه من أكثر الجرائم فتكا بالأمن المجتمعي لأنها تؤدي إلى تأخر تقدم الدولة.

ولم تتوقف المملكة عن ملاحقة جميع أنواع الفساد في مؤسسات الدولة السعودية، وكان آخرها ما أعلنت عنه، أمس السبت، بشأن إيقاف 134 شخصا لاتهامهم في قضايا تشمل استغلال النفوذ والرشوة والتزوير وغسل الأموال، حسبما أعلنت الهيئة على حسابها الرسمي على “تويتر”، التي أشارت إلى أن قائمة المتهمين تشمل عدة وزارات بينها الدفاع والداخلية.

في 2021، تم الإعلان عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا فساد، وكان أبرزها إيقاف 65 متهما بينهم 48 من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجهات حكومية أخرى.

واستمرت جهود المملكة في مكافحة الفساد في 2022، وكان من بينها إيقاف 60 شخصا في تهم فساد بينهم مسؤولين حكوميين.

في فبراير/ شباط 2022، أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية إيقاف 234 متهما في جرائم فساد خلال شهر واحد، وفي يونيو/حزيران، أعلنت الهيئة صدور أحكام سجن بحق 5 قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وفي سبتمبر/أيلول من ذات العام، أعلنت أنه تم إيقاف أكثر من 90 متهما في قضايا فساد.

وشهد 2023 مواصلة جهود المملكة في مكافحة الفساد، ففي مايو/ أيار الماضي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أنها حققت مع 211 متهما، تم إيقاف 84 منهم بتهم فساد ورشوة وتزوير، وشمل جهات مختلفة بينها وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

وفي يونيو، أعلنت الهيئة أنها تحقق في 19 قضية جنائية تتعلق بالفساد، كما أعلنت أيضا توقيف 141 شخصا بتهم فساد، مشيرة إلى أنهم ينتمون لجهات حكومية مختلفة.

مكافحة المخدرات

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أكد وزير الداخلية السعودية عبد العزيز بن سعود، أنه تم توجيه ضربات قوية لمهربي ومروجي المخدرات واصفا ما تقوم به المملكة بأنه “حرب على المخدرات”، مشيرا إلى أن الحملة ضدهم لا تزال في بدايتها، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أمس السبت.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط مجموعة من مروجي المخدرات في الرياض وبحوزتهم نحو 75 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحته الرسمية على “تويتر”، إن من بين المتهمين الذين تم القبض عليهم يوجد 3 أفراد يعملون في أحد القطاعات الأمنية السعودية، وهو ما يسلط الضوء على تكامل جهود مكافحة الفساد والمخدرات في ذات الوقت.

وعلق وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود على ذلك بعبارة كتبها على “تويتر”، قال فيها: “بجهود رجال الأمن المخلصين.. لن ينجو أحد كائنا من كان”، في إشارة للمشاركين في عمليات تهريب وترويج المخدرات داخل المملكة”.

وتشمل استراتيجية المملكة لمكافحة المخدرات ملاحقة المروجين في الداخل وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ورغم أنه لا توجد إحصائية شاملة حول إجمالي المخدرات التي يتم ضبطها داخل المملكة أو أثناء محاولة تهريبها إلى الداخل، إلا أن الكميات التي يتم الإعلان عنها من فترة إلى أخرى، هي كميات هائلة، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” عربية.