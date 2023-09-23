زوجة تحـرق بيتها لتسرق مال زوجها

أقدمت زوجة في دمشق على سرقة منزل زوجها وإشعال الحريق به في محاولة لإخفاء أثر الجريمة.

وتمكنت قوة الشرطة في قسم القابون من القبض عليها واستعادة كل المسروقات.

كان أحد المواطنين قد أبلغ قسم القابون بسرقة منزله وحرق غرفة بها مبلغ ضخم قدره 28 مليون ليرة سورية.

توجهت دورية من الشرطة وفريق من خبراء الحرائق إلى الموقع واكتشفوا أن الحريق نجم عن فعل إجرامي، حيث تم إلقاء جسم مشتعل بنقطة محددة في الغرفة.

بعد التحقيق والبحث، تم تحديد هوية الجاني واتضح أنها زوجة صاحب المنزل.

تم القبض عليها وخلال التحقيقات اعترفت بسرقة مبلغ قدره 14 مليون ليرة سورية من زوجها وإشعال الحريق بهدف إخفاء الجريمة.

حيث قامت بإخفاء المبلغ المسروق مع ابنة شقيقتها المقيمة بالقرب منها في نفس الحي.

تم استعادة المبلغ المسروق بالكامل، وباقي المبلغ احترق بسبب عدم علمها بوجوده على ظهر الخزانة في الغرفة المشتعلة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، وسيتم تقديمها أمام القضاء المختص لمحاسبتها على أعمالها الإجرامية.