سوريا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الماسترز المهنية والتقنية الدولية المقامة في روسيا

فاز فريق سوريا المشارك في مسابقة الماسترز المهنية والتقنية الدولية المقامة في جمهورية روسيا الاتحادية بالمركز الثاني بين الفرق التسعة المشاركة.



وتتعلق المسابقة بمهنة التجهيزات الطبية ذات الطبيعة الهندسية ومهنة السباكة، وهي إحدى مهن التعليم المهني والتقني في سوريا



وشملت المسابقة رسم جمجمة الرأس باستخدام برنامج ثلاثي الأبعاد خاص من خلال مجموعة صور “طبقي محوري” للرأس، وافتراض وجود نقص عظمي في مكان ما من الجمجمة.

كما تم الطلب من الفرق المتسابقة تعويض القطعة افتراضياً، ومن ثم إجراء عملية طباعة ثلاثية الأبعاد على الجمجمة والقطعة المراد تعويضها من مادة سيلكونية، ومن ثم تصنيع قالب لها وسباكتها من مادة حيوية قابلة للزراعة في الجسم البشري.



وضم الفريق السوري المشارك بالمسابقة الطلاب محمد نبيل قزيز، زهير العوا، زيد وسوف، علي درويش، إياد الإمام، جوليان وسوف، أسعد الداي.

سانا

