خسائر جسيمة في أقوى قصف روسي لمواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ أسابيع

استهدفت القوات الروسية الليلة الماضية، مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز للاستخبارات اللاسلكية، ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، في بيان لها: "نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة، باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو".



تحقيق الأهداف



وأضافت: "كما استخدمنا طائرات بدون طيار قتالية، لمنشآت الصناعة العسكرية ومراكز الاستخبارات اللاسلكية، وتدريب المجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأكد البيان، تمكن الضربة من تحقيق أهدافها، كما تمت إصابة كافة المواقع المستهدفة.



أقوى قصف روسي



وكانت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام أفادت صباح اليوم، بوقوع انفجارات في كييف وعدد من مقاطعات ومدن البلاد، الليلة الماضية.



ووصفت أوكرانيا هذا الهجوم، بأنه أقوى قصف روسي لمواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ أسابيع.



خسائر بشرية



وحسب تقرير الدفاع الروسية، بلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، نحو 600 فرد.



وجاء في تقرير الدفاع الروسية، أن محور زابوروجيه صد هجومين في منطقة قريتي نوفوبوكروفكا ورابوتينو.



وقتل في هذين الهجومية نحو 50 جندياً للعدو، وتدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع، و3 مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفع M119 أمريكي الصنع



كما صد محور دونيتسك 5 هجمات أوكرانية، وخسائر العدو تتجاوز 300 فرد بين قتيل وجريح



في حين تم القضاء في محور كوبيانسك، على ما يصل إلى 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز " M109 Paladin"، عيار 155 ملم أمريكي الصنع.



وفي محور اتجاه كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للعدو، وخسائره تفوق 75 جندياً.



ووصلت الخسائر الأوكرانية في محور جنوب دونيتسك، إلى 110 عسكريين.



خسائر جسيمة



وشهد محور خيرسون، القضاء على أكثر من 45 عسكرياً للعدو، وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، تابعة للواء الدفاع الإقليمي 126.



كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-50، أمريكية الصنع في دونيتسك .



وأسقطت الدفاعات الجوية 5 صواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز "Storm Shadow"، و4 قذائف من راجمات الصواريخ "HIMARS"، وصاروخ "HARM" مضاد للرادار.



وكذلك، استطاعت القوات الروسية تدمير 75 طائرة بدون طيار أوكرنية، في مناطق متفرقة.