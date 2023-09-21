بن سلمان: لا علاقة مع "إسرائيل" حالياً.. وسنحصل على السلاح النووي إذا حصلت عليه إيران

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه لا علاقة للمملكة مع "إسرائيل" حالياً، مؤكداً أن المسألة الفلسطينية مهمة وينبغي حل هذا الجزء في مسار التطبيع.



وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أضاف بن سلمان:

"لو امتلكت طهران سلاحاً نووياً، فإن المملكة ستفعل الأمر ذاته لأسباب أمنية ولتوازن القوى".



مواجهة حربية

وعبّر بن سلمان عن خشيته من أن تحصل أي دولة على سلاح نووي، محذراً من أن أي دولة ستستخدم السلاح النووي، ستكون في مواجهة حربية مع باقي دول العالم.



وتابع: "من غير المجدي الحصول على سلاح نووي، لأنه لن يُستخدم. العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية".



القضية الفلسطينية

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار إلى أن السعودية مهتمة بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الملف الفلسطيني.



كما تحدث ولي العهد عن العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة... لدينا علاقة مميزة مع الرئيس بايدن، وهو شديد التركيز ويحضر نفسه جيداً".



قصة القرن

وتابع، تريد السعودية أن تأتي الشركات الأميركية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة في الشرق الأوسط.



وعلى صعيد الاقتصاد السعودي، أكد بن سلمان أن المملكة هي أكبر قصة نجاح في القرن ال21، وهي قصة هذا القرن، مشيراً إلى أن بلاده الأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات.



وقال، إن استقطاب السياحة مرتبط بتطوير القطاعات، ومنها الرياضة والترفيه والثقافة، مضيفاً، "لا نمانع تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلاً في العوائد الاقتصادية".



وواصل: "نعمل كي تسهم الرياضة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قريباً".



الأسرع نمواً

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام، سيكون من الأسرع في مجموعة الـ20.



وأكمل: "سيكون الاقتصاد السعودي رقم 17 عالمياً، كما يمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".



وتابع: "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نمواً، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص".



الاستثمار في السياحة

ولفت ولي العهد السعودي، إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي، من 3% إلى 7%.



وأكد بن سلمان، أن العمل جار على إنجاز بعض الأمور التي يتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024.



وأوضح، أنه بعد ذلك يجب أن يتم الانتقال إلى التنفيذ، والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، وهذا هو الأمر الأساسي الذي يتم التركيز عليه.

وكالات