إلقاء القبض على أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار ضمن الأراضي الزراعية وسرقة منازل ودراجات نـارية وتعاطي المخدرات في اللاذقية
من خلال المتابعة والبحث عن المطلوبين وأرباب السوابق تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم (محمود . م) ، (سامر . ع) ، (المنذر . ع) وصادر منهم أدوات حديثة تستخدم في عمليات التنقيب عن الآثار وذلك لإقدامهم على التنقيب عن الآثار بعدة أراضي زراعية بريف جبلة وصافيتا ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وقيام المقبوض عليه (محمود) بشراء أدوات التنقيب من شخص لبناني منذ سنوات بمبلغ مليوني ل. س.
كما تمكن الفرع من إلقاء القبض على المذاع البحث عنه (سومر . ع) مواليد 1976 وذلك بمنطقة جبلة وعثر بحوزته على قنـ.بلتين مع صـ.واعقهما ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على بيع مسـ.دس حـ.ربي لموقوف سابق لدى الفرع بمبلغ تسعة ملايين وشراءه كف حشيش مخـ.در من موقوف سابق لدى الفرع أيضاً وتعاطي مادة الحشيش المخدر بمفرده.
وفي سياق آخر ألقى الفرع القبض على المدعو (يزن . ب) مواليد 2001 ، وبتدقيق وضعه عثر بحقه على طلب بجـ.رم سرقة ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عشرة منازل وخمسة دراجات نـ.ارية من حي الشاطئ وذلك بالاشتراك مع شخص متواري وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهما.
الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتواري المذكور وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.
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