القوات الروسية تدمر 19 مسيرة أوكرانية هاجمت أراضي جمهورية القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم إرهابي نفذته قوات نظام كييف على جمهورية القرم الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف”.

وكثفت قوات النظام الأوكراني في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية.

من جهته أعلن حاكم مقاطعة أورلوف أندريه كليتشكوف إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا تنفيذ هجوم على منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة.

وأوضح حاكم المقاطعة أنه حسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار إثر هذه المحاولة.