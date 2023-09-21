الجو صيفي معتدل والحرارة أعلى من معدلاتها بقليل

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، بينما تكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.