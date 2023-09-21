إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال رام الله

أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتدت على الأهالي بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس 8 فلسطينيين بالضفة الغربية.