الأمريكان يواصلون اتصالاتهم بالشيخ “الهجري”
اتصل السيناتور الاميركي الديموقراطي “برندن بويل” مع حكمت الهجري أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري ليكون بذلك ثاني سيناتور يتواصل مع الشيخ بأقل من أسبوع.
وأفادت وسائل إعلام أن “بويل قام بالاطمئنان على سلامة المحتجين في السويداء في أعقاب التوترات الاخيرة كما أشاد بسلمية حراك السويداء المستمد من تعاليم الدروز الروحية التي تدعو إلى السلام والمحبة”.
وكان تواصل السيناتور الأميركي الجمهوري فرينش هيل مع الشيخ “الهجري” مطلع الأسبوع الجاري تواصل، مستفسراً عن حقيقة ما يجري في السويداء مشدداً على سلامة “الهجري” الشخصية التي تشكل موضع اهتمام خاص لواشنطن.
وامتلك الشيخ “الهجري” سابقاً احتراماً في الأوساط السورية على اختلافها، لكونه رفض أحاديث دعوات الانفصال أو الخروج عن المسار الوطني، ما أثار الجدل بشكل كبير حول مواقفه الأخيرة وعدم نفيه أو تأكيده حصول الاتصال بينه وبين أعضاء الكونغرس الأميركي وأسبابه.
يذكر أن تطورات السويداء جاءت بالتزامن مع ما نشره مستشار العلاقات الخارجية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وليد فارس عبر حسابه على موقع“X” يتحدث فيها عن السيناريوهات المطروحة لمحافظة السويداء.
وتحت عنوان “السويداء الحرة” كتب “فارس” أن هناك “اتجاه لإعلان (منطقة حرة درزية) في السويداء في جنوب سوريا.. تحد “السويداء” من الجنوب الحدود الاردنية، وهي على مسافة غير بعيدة من قاعدة التنف الاميركية شرقا، ومن الجولان غربا”.
وتابع المستشار من أصول لبنانية الذي اشتهر بعدائه لـ “حزب الله” والمقاومة بشكل عام أن هناك “تقارير عن اقامة ادارة امنية وسياسية ذاتية او محلية مع احتمال حصول السويداء الحرة على (منطقة حظر جوي) عال جداً”.
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