القبض على ثلاثة أشخاص اثنان منهم يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين في دمشق

وردت عدة إدعاءات إلى قسم شرطة الحميدية حول إقدام شخص مجهول بالقيام بعدة عمليات نصـ.ب واحتيـ.ال على المواطنين أثناء قيامهم بسحب المال من الكوات المخصصة للصرافات الآلية ،ونتيجة البحث والمتابعة تمكن القسم المذكور من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه في محلة التضامن بعد نصب الكـ.مين اللازم له وتبين أنه يدعى (بشير ، ص) وعثر بحوزته على عدد من البطاقات المخصصة للصرافات الآلية.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترصد المواطنين الطاعنين بالسن أمام الكوات المخصصة للصرافات الآلية حيث يقوم بعرض المساعدة عليهم في سحب أموالهم ليقوم بحفظ كلمة المرور الخاصة بالبطاقة العائدة للضحية، حيث يقوم باستبدال البطاقة ببطاقة أخرى مشابهة لها وعائدة لضحية سابقة ومن ثم سحب المال الموجود فيها ويلوذ بالفرار، واعترف بقيامه بأكثر من عشرين عملية نصـ.ب واحتيـ.ال بنفس الأسلوب في محلات المرجة والصالحية وعرنوس، وبتدقيق وضعه تبين وجود بحقه أكثر من ( 40 ) سابقة بجـ.رائم مختلفة ووجود إذاعتي بحث بحقه بجـ.رائم النصـ.ب والاحتيـ.ال.

وفي نفس السياق وبعد ورود عدة إدعاءات من مواطنين حول قيام عدة أشخاص مجهولين بعدة عمليات احتيـ.ال بحقهم وتخليصهم مبالغ مالية وأسطوانات غاز، حيث تمكن قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض على أحدهم في محلة شارع الأمين وتبين أنه يدعى (محمد ، م) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات احتيـ.ال بحق المواطنين وسلـ.بهم مبالغ مالية وعدد من أسطوانات الغاز بحجة استبدالها ومن ثم التواري عن الأنظار بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، تم استرداد ثمانية أسطوانات غاز وسيتم تسليمها لأصحابها.

كما تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على المدعو (مأمون ، ب) في محلة القيمرية وعثر بحوزته على ثلاثة قطع من مادة الحشيش المخـ.در وعدد من الحبوب المخـ.درة ومبلغ ( 1,500,000 ) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ومبلغ ( 115 ) مائة وخمسة عشر دولار أمريكي وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية