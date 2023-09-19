أسعار زيت الزيتون لن تنخفض في الأسواق

حافظت أسعار « زيت الزيتون» على مستوياتها القياسية في الأسواق السورية حيث تجاوز سعر البيدون المليون و 200 ألف ليرة سورية على الرغم من القرار الذي أصدرته " وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية السورية" المتعلق بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون.

و دعا المواطنين «السورية للتجارة» للتدخل في مادة زيت الزيتون، وذلك من خلال استجرار المادة من المزارعين المنتجين بأسعار مناسبة وبيعها في الصالات بأسعار مقبولة، لحماية المواطن من استغلال التجار والتحكّم بالأسعار.

من جهته، بيّن رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض، أن الإنتاج المتوقّع في أحسن أحواله للموسم الحالي، لن يتجاوز 35 ألف طن من الزيتون.

وأكد محفوض أن أسعار زيت الزيتون، لم تشهد أي انخفاض، بعد قرار وقف التصدير، حيث لا يزال سعر «البيدون»، يتراوح بين مليون و 200 ألف ومليون و300 ألف ليرة.

وأضاف: في ظل تدني الإنتاج المتوقع في المحافظة الذي لا يكفي حاجة السوق المحلية، لا أعتقد أن الأسعار ستنخفض.

تشرين