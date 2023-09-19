اشتباك بالأسلحة النارية في كازية باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن تفاصيل حادث مشاجرة طارئة نشأت عن خلاف مروري، تطورت فيما بعد إلى واقعة طعن وحرق منزل، وأيضًا إطلاق نار على محطة وقود في اللاذقية.

وأفادت الوزارة بأن المواطن المدعو علي . أ قدم بلاغًا زعم فيه أن المدعو حمزة . س واثنان آخران قاموا باعتراض سيارته الـ “لاندكروزر” بسبب خلاف مروري نشب بينهم، وتعرضوا له بالضرب على مختلف أنحاء جسده، وأيضًا طعنوه باستخدام أداة حادة.

وأوضحت الوزارة أن جهود البحث عن المشتبه بهم والتحقيق في منازلهم أظهرت أنهم قد لاذوا بالفرار إلى مكان مجهول بعد الحادثة. وفي نفس اليوم، شهدنا تنفيذ والد المبلّغ، المدعو حسان . ا، وثلاثة أشخاص آخرين متنكرين بأقنعة، عملية حرق لمنزل والد المدعو حمزة .

س الواقع في منطقة حي المشروع العاشر باللاذقية، وقد تم استخدام مادة البنزين في هذا الحريق.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أنه تم إطلاق النار على محطة الوقود التي يمتلكها المدعو حمزة . س وبعدها فروا من المكان إلى وجهة غير معروفة.

وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ عمليات مداهمة في منزل المدعو حسان . ا بالتعاون مع وحدات الشرطة المختلفة وفرع الأمن الجنائي في اللاذقية، وتم خلال هذه العمليات مصادرة مجموعة من المركبات، بما في ذلك ثلاث مركبات بدون لوحات، وكذلك العثور على أسلحة فردية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على معمل لتعبئة عبوات المياه المغشوشة.



وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت جارية للعثور على جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



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