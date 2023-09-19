نائب لـ “وزير الداخلية”: لن أصرف 100 دولار على الحدود ويمكنك سجني

اعتبر عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية فواز نصور أنه من المجحف إكراه عائلة ما مكونة من اربعة أفراد على دفع مبلغ 400 دولار على الحدود مؤكدا أن هذا الأمر فريد من نوعه وغير موجود في اي دولة وهو مخالف للقوانين والانظمة النافذة.

وكان نصور قد شن هجوما لاذعا على قرار الحكومة المطبق منذ سنوات بإلزام المواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي بسعر صرف المركزي الذي يقل عن سعر السوداء بنحو 3000 ليرة سورية.

وقد بدأ النائب نصور مداخلته أمس تحت قبة البرلمان بحضور رئيس وأعضاء الحكومة بالتأكيد على علاقة الصداقة التي تربطه برئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس ك”شخص وليس كرئيس للوزراء” ثم تحدى وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مؤكدا انه سيزور ابنته قريبا خارج القطر وعندما يعود لن يصرف مئة دولار على الحدود ويمكنك “سجني” عندها.

وجوبه تحدي النائب نصور لوزير الداخلية بالضحك من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحاضرين جلسة أمس.