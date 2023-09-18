للمرة الأولى في تاريخ « محافظة حماة» كيلو البطاطا يتجاوزالـ5000 ليرة رغم الإنتاج الوفير!!

وصلت أسعار البطاطا "طعام الفقراء" للمرة الأولى في تاريخ محافظة حماة تصل إلى 5000 ليرة، على الرغم من أن المحافظة معروفة بإنتاجها الغزير من هذه المادة الغذائية الضرورية والرئيسية للأسر.

وبيَّنَ العديد من المواطنين، أن هذه المادة التي كانت تُحضَّر كوجبة سريعة ومقبولة السعر للأسرة، لم تعد سهلة أو ميسرة المنال، مع قفز سعرها من 2500 ليرة قبل شهر ثم إلى 3500 ثم إلى 4500 ليرة لتصل اليوم إلى أكثر من 5000 ليرة، كأنها في سباق محموم لتلحق بالمواد الغذائية الأخرى.

وقال رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود عرواني، إن بلوغ البطاطا هذا السعر العالي وغير المسبوق بتاريخ المحافظة، إلى قلتها أولاً، ولسحبها من التجار بموسمها وتخزينها بالبرادات «المليانة» بها اليوم.

وبيَّنَ أن البطاطا المتوافرة اليوم في الأسواق هي نوعان، حلوة ومن المخزنة بالبرادات ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 3300 ليرة، ومالحة ومصدرها حماة وحمص وقسم بسيط من دمشق، ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 4000 ليرة، لذلك هي اليوم بالمفرق مرتفعة السعر بهذا الشكل.

وبيَّنَ مدير فرع المؤسسة بحماة السموءل مخلوف، لصحيفة الوطن، أن فرع المؤسسة يتدخل في السوق إيجابياً من خلال طرح كميات كبيرة من البطاطا في صالات الفرع التي تبيع الخضر.

وأوضح أن الفرع يبيع المادة أيضاً عبر سيارة جوالة للمواطنين بمختلف أحياء مدينة حماة، ليوفرها لهم بالسعر المناسب ذاته 2500 ليرة.