رفع أقساط الجامعات الخاصة.. وكلفة دراسة الطب لعام واحد تصل لـ20 مليوناً

أقرت وزارة التعليم العالي، أمس السبت، زيادات جديدة على رسوم الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات، تراوحت نسبتها بين 70 إلى أكثر من 100 في المئة، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2023-2024، في وقت يعاني فيه الأهالي من ضائقة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.



وحازت ساعة الطب البشري أعلى الرسوم بواقع 470 ألف ليرة بدلاً من 275 ألف ليرة، وأجرة الساعة لطب الأسنان بـ425 ألف ليرة بدلاً من 250 ألفاً، والصيدلة بـ375 ألفاً بدلاً من 220 ألفاً، والتجميل والتغذية بـ170 ألفاً بدلاً من 100 ألف، والمعالجة الفيزيائية بـ145 ألفاً بدلاً من 85 ألفاً، وفقاً لصحيفة "الوطن".



رسوم كليات الهندسة



أما الهندسة المعمارية فتم تحديد رسم الساعة بـ225 ألف ليرة بدلاً من 130 ألفاً، والهندسة المدنية بـ225 ألفاً، والهندسة المعلوماتية والاتصالات والحاسوب والروبوت بـ225 ألفاً بدلاً من 100 ألف.



كما حُدِّدت أجرة الساعة لاختصاص الهندسة الطبية بـ205 آلاف ليرة بدلاً من 120 ألفاً، وهندسة الميكاترونيك بـ190 ألفاً بدلاً من 110 آلاف ليرة، والهندسة البترولية بـ170 ألف ليرة بدلاً من 100 ألف، وهندسة الصناعات الكيميائية بـ130 ألف ليرة بدلاً من 75 ألفاً، والعلوم الإدارية بـ130 ألف ليرة بدلاً من 75 ألفاً، وكذلك الأمر بالنسبة للحقوق.



رسوم الكليات النظرية



وحددت أجرة الساعة لاختصاص العلاقات الدولية والدبلوماسية بـ95 ألف ليرة بدلاً من 55 ألفاً، والأمر ذاته بالنسبة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، و105 آلاف للغة الإنكليزية بدلاً من 60 ألفاً، و165 ألف ليرة بالنسبة للتصميم الغرافيكي، بدلاً من 95 ألفاً والمبلغ ذاته بالنسبة للتصميم الداخلي، و130 ألفاً بالنسبة للتصميم والفنون التطبيقية بدلاً من 75 ألفاً، و155 ألف ليرة للفنون و130 ألف ليرة للإعلام بدلاً من 75 ألفاً وبالنسبة لإدارة النقل واللوجستيات بـ85 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً.



كم تبلغ الكلفة الإجمالية لدراسة الطب؟



وفي عملية حسابية جديدة لكلفة دراسة الطالب في الكليات الطبية لكل سنوات الدراسة، قدرت كلفة دراسة الطب البشري في الجامعة الخاصة بنحو 20 مليون ليرة للسنة الواحدة عدا تكاليف وأجور النقل، لتصل إلى 120 مليوناً خلال سنوات الدراسة كاملة، خاصةً أن عدد الساعات المعتمدة في العام بالنسبة للطب البشري يقدر بـ42 ساعة، وفقاً للوطن.



وبالنسبة لطب الأسنان قُدرت الرسوم الجديدة خلال العام (36 ساعة) بـ15 مليوناً و300 ألف، لتصل خلال سنوات الدراسة الخمس إلى 77 مليون ليرة، أما الصيدلة فقدرت الرسوم الجديدة (36 ساعة) بـ13 مليوناً و500 ألف، لتصل خلال سنوات الدراسة الخمس كاملة إلى 67 مليوناً و500 ألف ليرة.



وأعطى هذه القرار الحق للجامعة الخاصة في زيادة الرسوم على الطلاب القدامى الذين مضى على تسجيلهم في الجامعة (الحد الأدنى من عدد السنوات للحصول على الدرجة + 1) وفق نسبة يحددها "مجلس التعليم العالي" التابع للوزارة.