٢٤١٢ طناً موسم الجوز المتوقع في ريف طرطوس.. والكيلو ب١٤٠ ألف ليرة

بدأ أهالي ريف طرطوس بجني محصول الجوز من أواخر آب، حيث يترافق الموسم مع إعداد مونة المكدوس المحببة لدى معظم الناس، فيما بلغ موسم الجوز حسب تقديرات زراعة طرطوس ٢٤١٢ طناً وهو رقم جيد. وأشار أهالي القدموس لوفرة الموسم ونوعية الجوز الممتازة لهذا العام، أما وسطي الأسعار لحبة الجوز فتراوح بين ٤٠٠-٤٥٠ ليرة سورية للمجفف، والأخضر بين ٢٠٠ – ٢٥٠ ل.س، ووصل كيلو المقشر اليابس لحدود ١٣٥ – ١٤٠ ألف ليرة سورية، علماً أن كيلو الجوز البلدي بالحبة المجففة يعادل قرابة ١٠٠ حبة والكيلو المقشر تقريب ١٥٠ – ٢٥٠ حبة حسب حجمها، ولفت المزارع أبو محمد أن قطاف الجوز صعب وشاق، ويتطلب الحيطة والحذر لارتفاع الشجرة والأذيات الصعبة التي تنتج في حال الوقوع منها، كما يعتمد بعض المزارعين على مساعدة العمال الذين باتوا يطلبون حصة من الموسم بدل الدفع النقدي لقيمة وسعر الجوز العالي، حيث تعتمد عملية جني الجوز على قطاف الثمرات القريبة ثم اللجوء للعصا والتسلق والتلقيط، وبعد ذلك ينقل المحصول بأكياس الخيش والنايلون لتجفيفه وتكسيره وبيعه مع الاحتفاظ بجزء منه كمونة، وحاليا لجأ العديد من المزارعين إلى كسارات الجوز الآلية التي وفرت الوقت والجهد عليهم بدل التكسير اليدوي، وللعلم تعتبر شجرة الجوز من أطول أنواع الأشجار عمراً حيث يتراوح عمر الشجرة بين ١٠٠ – ٣٠٠ سنة، وفيما لا يكفي إنتاج الجوز البلدي في سورية الاستهلاك المحلي، تستورد البلاد من عدة دول من بينها الصين وأوزبكستان وإيران، في حين يبقى سعر الجوز البلدي مرتفعاً لجودته وطعمه المميز، ما جعل العديد من أهالي الريف يتوجهون حالياً لزراعة الجوز نظراً لجدواه الاقتصادية المرتفعة، كما توجه عدد منهم لزراعة أصناف جديدة منه كالقزمي الذي يتميز بإنتاجية عالية إضافة لحجم الشجرة الصغير قياساً بأشجار الجوز المعروفة التي تصل لارتفاعات شاهقة، ويتميز الجوز القزمي بأنه هش يكسر باليد ويبدأ إنتاجه بالسنة الأولى من زراعته، وإنتاج التجاري يبدأ من السنة الخامسة فيما يحتاج البلدي من ٨ – ١٠ سنوات ليبدأ بالإنتاج ومن ٥ – ٨ سنوات في حال كانت الشجرة مطعّمة، كما يمكن زراعة الجوز القزمي قرب المنازل لصغر حجم الشجرة، لكن مع ذلك يبقى طعم البلدي ألذ وأشهى وأدسم.



تجدر الإشارة أخيراً إلى أن الجوز يدخل في العديد من الأكلات والحلويات والمربيات، كما يمتاز بقيمته الغذائية العالية حيث يحوي مضاد أكسدة ويعمل على تنشيط الدورة الدموية ويستخدم لخفض الكوليسترول وحرق الدهون وتخفيض الوزن وتحسين عمل الدماغ، كما يساعد على تحسين جودة النوم ويحوي العديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تقوي الأعصاب وتقلل من حالات التوتر النفسي.