 بعد كارثة دانيال، من يُطلق على الأعاصير والعواصف أسماءَها؟

أعادت عاصفة ” دانيال” الكوارثية التي ضربت ليبيا وقتلت وجرحت الآلاف، ومحت مناطق بكاملها، التذكير بسبب هذه الأسماء التي تُعطى عالميًّا للعواصف والأعاصير.

وإذا كان مكتب الأرصاد الجويّة في بريطانيا، قد تأخّر حتّى العام 2015 للبدء مع إيرلندا بإعطاء أسماء للعواصف والأعاصير، وانضمّت هولندا إليهما لاحقًا، فإن قصّة هذه الأسماء قديمة جدًا

فقديمًا، كانت هذه الكوارث الطبيعيّة تأخذ من القديّسين المسيحيّين أسماء لها، فنسمع عن أعاصير “سانتا ماريًّا” و” سانت لويس” و “سانت بول”، ثم صارت تأخذ من الأمكنة التي تضربها، أو السنوات التي تحصل فيها، أسماء لها، ومنها مثلا أعاصير ” ميامي الكبير” أو “نيو انغلاند” او “غالفستون”

أما في خلال وبُعيد الحرب العالمية الثانية، فقد راح خبراء الأرصاد الجوية يقتبسون من زوجاتهم وبناتهم أسماء الأعاصير والعواصف الهوجاء، وكلّما كانت تلك الكوارث قاسيّة وقاتلة، كلّما أٌطلق عليها اسمٌ منبوذ أو مكروه.

وانطلاقًا من العام 1950، بوشر باعتماد طريقةٍ علميّة أخرى، وليست بالضرورة أكثر جذبًا، حين صارت الأبجدية الغربيّة الصوتية التي تستخدم عادة في التشفير، مُنطلقًا لهذه التسميات، مثلا ” Charlie” و ” Baker” وغيرها. وتتدرّج الأسماء من ال A الى Z.



مع حلول العام 1953، تبيّن أن هذا النظام الألفبائي مُعقّد، ولا يستطع الناس حفظَه بسهولة، ذلك أن الهدف من الأسماء هو أن يحفظها الناس، ويتجاوبون مع إجراءات السلطات، ويسمعون نداءات مراكز الرصد، فينزحون سريعًا من المناطق المُهدّدة بالأعاصير والعواصف. وعلى سبيل المثال، ففي الولايات المتحدة الأميركية، تستطيع السلطات أجلاء سكّان منطقة بكاملها في أقل من 6 ساعات، بمجرّد بدء الإنذار، وهو ما لم يحدث في ليبيا، أولا بسبب تعقيدات المناطق مثلا منطقة “درنا” أو لعدم التجهيزات والقدرات الحكومية. (وهنا تجدر المُلاحظة المؤسفة، أنّه لو صُرف مالُ الاقتتال الداخلي بين الأخوة الليبيّين الأعداء منذ مقتل العقيد معمّر القذافي، أو الأموال الطائلة التي كانت ليبيا تجنيها من النفط بعد رفع العقوبات، على البُنى التحتيّة لربما جرى تجنّب الكثير من الكارثة الحاليّة، لكن هذا لا ينطبق على ليبيا وحدها وإنّما على معظم الدول العربيّة يا للأسف).



مع بروز تعقيدات الأسماء الالفبائية إذًا، عادت الأرصاد الجوية منذ العام 1953، تقتبس أسماءَ العواصف والأعاصير من الإناث، وكانت باكورة ذلك، العاصفة الشهيرة ” Alice”. وبطبيعة الحال لم يكن مُمكنًا أن يستمرَّ حصرُ الأسماء طويلاً بالإناث، بينما العالم يسير حثيثًا صوب المساواة، فصارت للكوارث الطبيعية تلك أيضًا أسماء الذكور، وذلك ابتداء من العام 1978، ولعلّ إعصار “BOB” كان الأول في التسميات تلك.

لكن لا بُدّ من الإشارة إلى أنَّ نظامَ التسميات يختلف من منطقة إلى أخرى، ولعلّ أفضل الأنظمة، هو ذاك المُعتمد في بريطانيا، حيث يطلب مكتب الأرصاد الجويّة من الناس في بريطانيا وايرلندا، اقتراح أسماء من A حتّى Z ، ويتمّ اختيار الأسهل بينها، ولكن يُستبعد أيُّ اسم يبدا بالأحرف التالية : Q,U,X,Y,Z وذلك لتجنّب تشابهه مع الأسماء التي تُطلق في الولايات المتحدة الأميركية.

امّا في أميركا، فإن مركز الأرصاد المركزي المعروف باسم (National Hurricane Center) التابع لوكالة “ناسا”، هو الذي يعطي أسماء الأعاصير والعواصف.

غالبًا ما تستخدم لوائح محددة لتسمية العواصف والأعاصير بهدف تحديد التسلسل وتفادي الالتباس، وقد تستخدم أسماء معينة للإشارة إلى مواسم معينة. تهدف هذه العمليات إلى تسهيل عمليات الإنذار والإخلاء والاستجابة في حالة وقوع كوارث طبيعية.



يتم تحديث قوائم الأسماء في العالم بشكل دوري، بحيث تُستبدل الأسماء التي أصبحت مشهورة بأخرى جديدة. وتكون هناك قوائم مختلفة لكل منطقة جغرافية تتأثر بالعواصف والأعاصير.

هذا النهج يُستخدم لتحديد العواصف والأعاصير بشكل فعال وللمساعدة في توعية الجمهور وتحفيز التأهب والاستجابة المناسبة عند اقتراب هذه الظواهر الجوية الخطيرة.

إذا تسبّبت عاصفة في أضرار كبيرة أو تأثيرات جوية خطيرة، يمكن أن تصبح هذه الأسماء مشهورة وتُستخدم للإشارة إلى تلك العاصفة في المستقبل. هذا يسهم في توعية الجمهور وتعزيز التأهب للعواصف المستقبلية.

الطريف في أسماء هذه الكوارث، (اذا كان ثمة أمرٌ طريفًا) فهو أن إحدى العواصف سُميت على اسم القطّة ” روبي”، وذلك لأنّ صاحبها قال إنَّ قطته تتصرف على نحو غريب وتُسرع وتحطّم كل شيء كالعاصفة.

أمّا غيرُ الطريف في الأمر، فهو أن كلّ تلك الأسماء أطلقها الغربيّون، بينما العرب الذي تقتلهم الأعاصير والعواصف، لم يُطلقوا حتّى اليوم في عصرنا الحديث أيّ اسم، وهم في ذلك، كما في كلّ شيء تقريبًا، يعتمدون على الاستيراد والاقتباس والتلقّي فقط.



لعبة الأمم