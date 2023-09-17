أساليب غش مبتكرة وجديدة تكشفها الرقابة في حماه !

وسط تكثيف للحملات التموينية والرقابية على المحال التجارية والأفران والمنشآت الغذائية في محافظة حماة ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والشروط الصحية، والتصدي للفاسدين وتطبيق القانون على المخالفين.

ووفقاً للوزارة تم ضبط عدد من المخابز وهي “الربيعة , المزارب , حنجور , العزيزية , السفاف , أصيلة” بمخالفات نقص الوزن وسوء الإنتاج وبلغ التغريم أكثر من / 33 / مليون ليرة , كما تم ضبط معتمدي خبز بمخالفة الامتناع عن البيع.



فضلاً عن ضبط أشخاص بمخالفات الإتجار بالغاز المنزلي وإعادة استبدال الإسطوانات المملوءة بالماء بعد تغريغ الغاز السائل وإحداث عطل في صمام الإسطوانة.

إضافة إلى ضبط محال غذائية بمخالفات غش اللحم عبر فرم الجلد والنتر ونقع الفروج بالماء العذب لزيادة الوزن وغيرها من المخالفات بحق فعاليات تجارية متنوعة تتعلق بالأسعار والفواتير والبيانات ومواد مجهولة المصدر.

