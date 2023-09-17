“السيناتور فرينش هيل” يتصل بالشيخ “الهجري” في السويداء.. ما فحوى المكالمة؟

لمدة نصف ساعة اتصل النائب في الكونغرس الأمريكي، فرينش هيل برئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، حكمت الهجري، استفسر خلاله الأول عن حقيقة ما يجري في السويداء التي تشهد احتجاجات متفرقة منذ عدة أسابيع وفقاً لوكالات الأنباء

وحسب ما أشارت إليه “المنظمة السورية للطوارئ” فقد عبر هيل عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي للموحدين الدروز، متمنياً بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّداً على أن “سلامته الشخصية هي موضع اهتمام خاص”.



كما أجرى هيل بالتنسيق مع “المنظمة السورية للطوارئ” اتصالاً هاتفياً مع قائد “جيش سورية الحرة” في منطقة التنف، محمد فريد القاسم ،وجاء ذلك بعد أسبوع من زيارته إلى شمال غرب سورية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد لنواب في الكونغرس الأمريكي.

والسيناتور فرينش هيل هو الرئيس المشترك لمجموعة “أصدقاء سوريا الحرة والمستقرة والديمقراطية” ، وفي الفترة الأخيرة كان قد قاد التشريعات التي تفرض عقوبات على سوريا، كان آخرها مشروع قانون، وافق عليه مجلس النواب الأمريكي نهاية فبراير الماضي، بشأن الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.



ومؤخراً انتقد زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى دمشق ،وعبرت السفارة الأمريكية في دمشق،عن دعمها للاحتجاجات في السويداء.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة، عبر “x” أن واشنطن تدعم حق الشعب السوري في الاحتجاج السلمي سعياً لتحقيق الكرامة والحرية والأمن والعدالة.

وأضافت أن الحل السياسي الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سورية.