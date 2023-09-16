معلومات حول التقدم للمفاضلة والتي أصبحت الكترونية حصراً

يوم غد الأحد التقدم إلكترونياً "عن بعد" لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024، ويستمر لغاية يوم الأحد المصادف في الـ 8 من تشرين الأول القادم.

يتم التقدم من الساعة الـ 11 صباحاً عبر الرابط المخصص على موقعي المفاضلة والوزارة الإلكترونيين.

وتشمل المفاضلات التي سيتم التقدم لها مفاضلات فروع العلمي والأدبي والمهني والسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة ومنح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي والأدبي والكليات الطبية بالجامعات الخاصة مأجورة للعام الدراسي 2023-2024.

يمكن للطالب التقدم دون الحاجة لمراجعة مراكز التسجيل، وذلك عبر الحاسب الشخصي أو من خلال الدخول للتطبيق على الهاتف المحمول.



يكون متاحا للطالب تعديل رغباته لأكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة.

يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة رسوم الطوابع عن طريق آلية الدفع الإلكتروني.

ويكون التقدم المفاضلات القبول الجامعي حصراً عبر الآلية المذكورة، حيث تم تحويل مراكز التسجيل في الجامعات إلى مراكز دعم فني يشمل كهرباء وحواسيب وشبكة نت وكوادر مؤهلة لمساعدة الطلاب وتوجيههم.

الطالب في الفرع العلمي متاح له تسجيل 120 رغبة على الأكثر في بطاقة المفاضلة.

الطالب في الفرع الأدبي يمكن أن يسجل في بطاقة المفاضلة 60 رغبة على الأكثر.

لمعلومات حول المفاضلة وإجراءاتها يمكن الاطلاع على دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024.