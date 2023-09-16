استكمال التسوية في منطقة قدسيا ووادي بردى بريف دمشق

بحضور السيد محافظ ريف دمشق المحامي صفوان ابو سعدى وامين فرع الحزب المهندس رضوان مصطفى وسيادة اللواء نزار حسن قائد شرطة محافظة ريف دمشق

انطلقت صباح اليوم في مدينة ضاحية قدسيا عملية التسوية في منطقة قدسيا ووادي بردى وفق مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 والتي تشمل جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٢ عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وحضر اطلاق التسوية عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية بالمنطقة وأمين شعبة الحزب ومدير المنطقة ووجهاء المجتمع المحلي في منطقة قدسيا ووادي بردى

والقى السيد المحافظ كلمة أكد خلالها أن المرسوم رقم ٧ جاء تكريساً للمبدأ الذي اطلقه قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في عام 2019 أثناء لقائه رؤساء المجالس المحلية وأكد فيه :"أن السوريين انتصروا مع بعضهم البعض وليس بعضهم على بعض"

وأضاف ابو سعدى أن الهدف هو استكمال عمليات التسوية القانونية لكل مرتكبي الجرائم والتي يستفيد منه الاشخاص المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين منها مبيناً أن هذه التسوية من شأنها تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

بدوره اكد الرفيق امين الفرع على أهمية مرسوم العفو والمكرمة الكبيرة من السيد الرئيس بشار الأسد والتي تتيح الفرصة لمن خرج من الحالة الوطنية لظروف واسباب مختلفة أن يعود مجدداً الى حضن الوطن والى ممارسة حياتهم الطبيعية منوهاً بدور وجهاء المنطقة بالعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني والعمل كفريق واحد.

وقدم المسؤولين الحاضرين شرحاً وافياً عن المرسوم 7 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لصالح كل مواطن سوري غُرر به ليعود لوطنه معززاً مكرماً وليكون عوناً في مرحلة الإعمار، وتحدثوا عن الاجراءات والتدابير المرافقة مبينين أن التسوية تستهدف جميع المطلوبين في المنطقة الراغبين بالتسوية تمهيداً لعودتهم إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية وإلى صفوف الجيش العربي السوري للفارين منهم والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، واكدوا أنه سيتم افتتاح مركز واحد في مركز على الطريق بين دير قانون ومدينة الشيخ زايد تبدأ الثلاثاء القادم، كما سيتم تسوية خلال الشهر الجاري في عدة مدن ومناطق بريف دمشق.