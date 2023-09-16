تسعيرة جديدة ستصدر اليوم للألبان والأجبان

واصلت أسعار الألبان والأجبان ارتفاعاتها التي تحولت لبورصة يومية، تصر على الركب بموجاتها التصاعدية، حتى بات حضورها على الموائد السورية شبه مستحيل.



و يتراوح سعر كيلو اللبن بين 7000 و 7500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 6500 ليرة، سعر كيلو اللبنة البلدية بين 27 ألف و 28 ألف ليرة، وكيلو اللبنة النشاء 20 ألف ليرة.



كما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 65 ألف ليرة.



وبالنسبة لأسعار البيض، يتراوح سعر البيضة الواحدة بين 1800 و 2000 ليرة، وسعر طبق البيض 54 حتى 56 ألف ليرة.



وأشار عدد من الباعة، إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، تسبب بارتفاع سعر الحليب، وبالتالي ارتفاع أسعار كافة مشتقاتها، مشيرين إلى أن نسبة البيع منخفضة جدا والمواطنون عزفوا في أغلبهم عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.



وأكد الباعة، أنهم باتوا بوضع لا يحسدون عليه، بسبب خسائرهم نتيجة قلة البيع، حتى أنهم باتوا يفكرون بتغيير أعمالهم التي لم تعد تجدي نفعا، حسب قولهم!!



وأكد العديد من المواطنين ، أن الارتفاع اللامعقول في أسعار الألبان والأجبان، دفعهم لاستبعادها عن موائدهم، والاستغناء عنها بشكل كامل لعدم قدرتهم على شرائها.



بدوره، أشار نائب رئيس جمعية الحرفيين للألبان والأجبان أحمد السواس، لموقع بزنس، إلى أن تسعيرة جديدة للحليب ستصدر اليوم، وبالتالي ارتفاع أسعار كافة مشتقاته مجددا.

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