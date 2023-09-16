الذهب المحلي يحافظ على استقراره لليوم التاسع على التوالي

على الرغم من ارتفاع أسعار الأونصه عالمياً إلى 1923 دولار أمريكي، إلا أن سعر الذهب محلياً حافظ على استقراره مدعوماً باستقرار سعر صرف الدولار.

وحسب جمعية الصاغة بدمشق، فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراط على سعر مبيعه بـ 742 ألف ليرة، وشرائه بـ 741 ألف ليرة، فيما بقي غرام 18 على سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة.

أما عن أسعار الأونصة فقد حُددت بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط حددت بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة.

يشار إلى أن هذا السعر المسجل للذهب في السوق المحلية منذ الـ 7 من الشهر الجاري.

الوطن أون لاين