إلقاءالقبض على شخصين أحدهما قوم بالنصب والأحتيال على المواطنين وبحقه ( 10) إذاعات بحث 

قسم شرطة المزة الغربي يلقي القبض على شخصين أحدهما قوم بالنصب والأحتيال على المواطنين وبحقه ( 10) إذاعات بحث والثاني يمتهن سرقة محتويات السيارات المركونة

وردت عدة إدعاءات الى قسم شرطة المزة الغربي حول قيام شخص بالنصب والاحتيال عليهم بطرق وأساليب مختلفة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ونتيجة البحث والمتابعة تم نصب الكمين اللازم له والقاء القبض عليه في محلة ( المزة 86 ) وتبين أنه يدعى ( عاطف ، ح ) وبالتحقيق معه أعترف بقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين بطرق وأساليب مختلفة، منها قدرته على استخراج كافة الأوراق الرسمية والثبوتيات اللازمة كونه من أصحاب النفوذ وذلك لقاء المنفعة المادية ومن ثم التواري عن الأنظار، وبتدقيق وضعه تبين وجود أكثر من ( 10 ) إذاعات بحث بحقه بجرائم السرقة والنصب والأحتيال.

وفي سياق آخر وأثناء قيام إحدى دوريات القسم المذكور بأداء مهامها تمكنت من إلقاء القبض على شخص أثناء محاولته سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين في محلة الربوة، تم أسترداد المبلغ وسلم لصاحبه، تم إحضاره إلى مركز القسم وتبين أنه يدعى ( أحمد ، ب ) وبالتحقيق معه أعترف بقيامه بسرقة المبالغ المالية والأجهزة الخليوية عن طريق المغافلة واقدامه على سرقة محتويات السيارات المركونة من مبالغ مالية وأجهزة خليوية ومدخرات وبيعها لقاء المنفعة المادية، تم استرداد دراجة نارية وعدد من البطاقات الالكترونية العائدة لعدة مركبات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية